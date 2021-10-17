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Фастав - Градец-Кралове

17.10.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 11 тур Фастав - Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
22 тур
1 апреля, суббота 18:00 Фастав 1:3 Градец-Кралове
8 тур
24 сентября, суббота 17:30 Градец-Кралове 0:2 Фастав
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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