Фастав - Градец-Кралове

|22 тур
|1 апреля, суббота
|18:00
|Фастав
|1:3
|Градец-Кралове
|8 тур
|24 сентября, суббота
|17:30
|Градец-Кралове
|0:2
|Фастав
|22 тур
|1 апреля, суббота
|18:00
|Фастав
|1:3
|Градец-Кралове
|8 тур
|24 сентября, суббота
|17:30
|Градец-Кралове
|0:2
|Фастав
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19