Введите ваш ник на сайте

Словацко - Теплице

02.10.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 10 тур Словацко - Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
19 тур
12 февраля, пятница 20:00 Словацко 2:0 Теплице
3 тур
12 сентября, суббота 18:00 Теплице 0:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
24 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Теплице 0:0 Словацко
10 тур
21 сентября, суббота 17:30 Словацко 1:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
26 тур
30 марта, суббота 17:00 Теплице 2:0 Словацко
12 тур
20 октября, суббота 18:00 Словацко 0:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
27 тур
5 мая, суббота 18:00 Словацко 0:0 Теплице
13 тур
4 ноября, суббота 17:00 Теплице 3:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
30 апреля, воскресенье 18:00 Теплице 2:2 Словацко
12 тур
29 октября, суббота 18:00 Словацко 1:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
4 декабря, пятница 22:15 Словацко 4:2 Теплице
2 тур
1 августа, суббота 18:00 Теплице 2:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
17 марта, вторник 20:00 Словацко 2:2 Теплице
9 тур
26 сентября, пятница 22:15 Теплице 4:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
30 тур
31 мая, суббота 20:00 Словацко 0:2 Теплице
1 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Теплице 3:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Теплице 0:4 Словацко
5 тур
25 августа, суббота 21:00 Словацко 2:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
27 тур
28 апреля, суббота 21:00 Словацко 0:0 Теплице
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Теплице 2:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
30 тур
28 мая, суббота 19:00 Теплице 1:1 Словацко
1 тур
17 июля, суббота 20:00 Словацко 3:0 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
21 тур
25 марта, четверг 20:00 Теплице 2:1 Словацко
7 тур
13 сентября, воскресенье 21:00 Словацко 0:2 Теплице
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
...
  • Читайте нас: 