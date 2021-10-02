Словацко - Теплице

|19 тур
|12 февраля, пятница
|20:00
|Словацко
|2:0
|Теплице
|3 тур
|12 сентября, суббота
|18:00
|Теплице
|0:2
|Словацко
|19 тур
|12 февраля, пятница
|20:00
|Словацко
|2:0
|Теплице
|3 тур
|12 сентября, суббота
|18:00
|Теплице
|0:2
|Словацко
|24 тур
|8 марта, воскресенье
|17:00
|Теплице
|0:0
|Словацко
|10 тур
|21 сентября, суббота
|17:30
|Словацко
|1:1
|Теплице
|26 тур
|30 марта, суббота
|17:00
|Теплице
|2:0
|Словацко
|12 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Словацко
|0:2
|Теплице
|27 тур
|5 мая, суббота
|18:00
|Словацко
|0:0
|Теплице
|13 тур
|4 ноября, суббота
|17:00
|Теплице
|3:0
|Словацко
|26 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:00
|Теплице
|2:2
|Словацко
|12 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Словацко
|1:1
|Теплице
|16 тур
|4 декабря, пятница
|22:15
|Словацко
|4:2
|Теплице
|2 тур
|1 августа, суббота
|18:00
|Теплице
|2:0
|Словацко
|23 тур
|17 марта, вторник
|20:00
|Словацко
|2:2
|Теплице
|9 тур
|26 сентября, пятница
|22:15
|Теплице
|4:0
|Словацко
|30 тур
|31 мая, суббота
|20:00
|Словацко
|0:2
|Теплице
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|19:00
|Теплице
|3:2
|Словацко
|19 тур
|10 марта, воскресенье
|18:00
|Теплице
|0:4
|Словацко
|5 тур
|25 августа, суббота
|21:00
|Словацко
|2:1
|Теплице
|27 тур
|28 апреля, суббота
|21:00
|Словацко
|0:0
|Теплице
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Теплице
|2:1
|Словацко
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44