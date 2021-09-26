Славия - Градец-Кралове

|24 тур
|17 апреля, понедельник
|18:30
|Славия
|4:0
|Градец-Кралове
|10 тур
|15 октября, суббота
|16:00
|Градец-Кралове
|0:3
|Славия
|24 тур
|17 апреля, понедельник
|18:30
|Славия
|4:0
|Градец-Кралове
|10 тур
|15 октября, суббота
|16:00
|Градец-Кралове
|0:3
|Славия
|29 тур
|23 мая, суббота
|18:15
|Градец-Кралове
|0:1
|Славия
|15 тур
|23 ноября, воскресенье
|20:00
|Славия
|1:1
|Градец-Кралове
|29 тур
|26 мая, воскресенье
|20:00
|Славия
|3:0
|Градец-Кралове
|15 тур
|18 ноября, воскресенье
|20:00
|Градец-Кралове
|3:2
|Славия
|28 тур
|3 мая, четверг
|20:30
|Славия
|5:0
|Градец-Кралове
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|18:00
|Градец-Кралове
|1:1
|Славия
|22 тур
|4 апреля, понедельник
|19:30
|Славия
|0:0
|Градец-Кралове
|8 тур
|12 сентября, воскресенье
|19:00
|Градец-Кралове
|0:0
|Славия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44