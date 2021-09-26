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Славия - Градец-Кралове

26.09.2021, Воскресенье, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 9 тур Славия - Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
24 тур
17 апреля, понедельник 18:30 Славия 4:0 Градец-Кралове
10 тур
15 октября, суббота 16:00 Градец-Кралове 0:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:15 Градец-Кралове 0:1 Славия
15 тур
23 ноября, воскресенье 20:00 Славия 1:1 Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
29 тур
26 мая, воскресенье 20:00 Славия 3:0 Градец-Кралове
15 тур
18 ноября, воскресенье 20:00 Градец-Кралове 3:2 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
3 мая, четверг 20:30 Славия 5:0 Градец-Кралове
14 тур
20 ноября, воскресенье 18:00 Градец-Кралове 1:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
22 тур
4 апреля, понедельник 19:30 Славия 0:0 Градец-Кралове
8 тур
12 сентября, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 0:0 Славия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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