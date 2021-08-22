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Яблонец - Словацко

22.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 5 тур Яблонец - Словацко
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
18 тур
7 февраля, воскресенье 16:00 Яблонец Словацко
2 тур
29 августа, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
17 тур
25 ноября, понедельник 20:00 Словацко 1:1 Яблонец
3 тур
28 июля, воскресенье 17:30 Яблонец 6:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
25 тур
16 марта, суббота 17:00 Словацко 0:0 Яблонец
11 тур
7 октября, воскресенье 16:00 Яблонец 2:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
30 тур
26 мая, суббота 17:00 Яблонец 2:0 Словацко
1 тур
29 июля, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
17 тур
18 февраля, суббота 17:30 Словацко 0:0 Яблонец
3 тур
13 августа, суббота 18:00 Яблонец 2:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
26 тур
23 апреля, суббота 18:00 Яблонец 3:1 Словацко
12 тур
31 октября, суббота 19:00 Словацко 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
17 тур
20 февраля, пятница 22:15 Словацко 1:2 Яблонец
3 тур
9 августа, суббота 19:00 Яблонец 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
17 тур
22 февраля, суббота 20:00 Словацко 1:0 Яблонец
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 2:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
22 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Яблонец 4:1 Словацко
8 тур
22 сентября, суббота 20:20 Словацко 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Яблонец 1:0 Словацко
9 тур
3 октября, понедельник 20:30 Словацко 1:0 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
19 марта, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
7 тур
29 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 3:0 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
28 ноября, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
2 тур
3 августа, понедельник 19:30 Яблонец 3:2 Словацко
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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