Введите ваш ник на сайте

Словацко - Динамо

01.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 2 тур Словацко - Динамо
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
33 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Динамо 0:1 Словацко
17 тур
30 января, суббота 18:00 Словацко 0:0 Динамо
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
16 тур
10 ноября, воскресенье 16:30 Динамо 2:0 Словацко
2 тур
20 июля, суббота 18:00 Словацко 0:2 Динамо
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
21 тур
21 марта, суббота 19:00 Словацко 3:1 Динамо
7 тур
13 сентября, суббота 19:00 Динамо 2:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
27 апреля, суббота 21:00 Словацко 2:0 Динамо
11 тур
20 октября, суббота 18:00 Динамо 0:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
21 тур
18 марта, воскресенье 18:00 Динамо 2:2 Словацко
7 тур
17 сентября, суббота 21:00 Словацко 2:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
22 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Словацко
8 тур
11 сентября, суббота 20:00 Словацко 2:0 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 19:00 Словацко 1:0 Динамо
8 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Словацко
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
...
  • Читайте нас: 