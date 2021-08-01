Словацко - Динамо

|33 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|Динамо
|0:1
|Словацко
|17 тур
|30 января, суббота
|18:00
|Словацко
|0:0
|Динамо
|33 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|Динамо
|0:1
|Словацко
|17 тур
|30 января, суббота
|18:00
|Словацко
|0:0
|Динамо
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|16:30
|Динамо
|2:0
|Словацко
|2 тур
|20 июля, суббота
|18:00
|Словацко
|0:2
|Динамо
|21 тур
|21 марта, суббота
|19:00
|Словацко
|3:1
|Динамо
|7 тур
|13 сентября, суббота
|19:00
|Динамо
|2:2
|Словацко
|25 тур
|27 апреля, суббота
|21:00
|Словацко
|2:0
|Динамо
|11 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Динамо
|0:0
|Словацко
|21 тур
|18 марта, воскресенье
|18:00
|Динамо
|2:2
|Словацко
|7 тур
|17 сентября, суббота
|21:00
|Словацко
|2:0
|Динамо
|22 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Динамо
|0:0
|Словацко
|8 тур
|11 сентября, суббота
|20:00
|Словацко
|2:0
|Динамо
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44