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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра - Гибралтар
Андорра - Гибралтар: обзор матча 07 июня 2021
Андорра
07.06.2021, понедельник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Гибралтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Андорра - Гибралтар
90'
+1
Замена
И. Сантос
️️️️
Т. Де Барр
Замена
И. Лима
️️️️
А. Алаведра
86'
80'
Замена
Р. Стач
️️️️
Л. Эннсли
Замена
В. Бернат
️️️️
А. Мартинес
77'
Замена
М. Виейра
️️️️
С. Морено
76'
70'
Желтая карточка
А. Муэли
Замена
Ж. Алаез
️️️️
К. Мартинес
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Аарон Санчес
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
0
Kenneth Chipolina
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Андорра
13
Хиско
ВР
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Жорди Алаез
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
9
Куку
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
23
Кайл Голдвин
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
9
Рис Стач
ЦФ
0
Kieron Garcia
ЦФ
17
Bilal Douah
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
4-3-1-2
1
Хосеп Гомес
3
Алаведра
5
Льовера
2
Мартинес
15
Сан Николас
21
Гарсия
7
Пужоль
3
Валес
11
Морено
7
Мартинес
9
Санчес
4-4-2
23
Коулинг
2
Вайзмэн
20
Бритто
6
Чиполина
21
Муэли
17
Босио
12
Эннсли
8
Ронан
22
Торилья
10
Де Барр
0
7
Мартинес
10
Бернат
10
Бернат
7
Мартинес
3
Алаведра
6
Лима
6
Лима
3
Алаведра
2
Мартинес
14
Алаез
14
Алаез
2
Мартинес
11
Морено
8
Виейра
8
Виейра
11
Морено
12
Эннсли
9
Стач
9
Стач
12
Эннсли
10
Де Барр
15
Сантос
15
Сантос
10
Де Барр
Остались в запасе
Андорра
Гибралтар
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
9
Куку
ЦФ
13
Хиско
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
1
Брэдли Банда
ВР
0
Kieron Garcia
ЦФ
17
Bilal Douah
ЦФ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
23
Кайл Голдвин
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
3
Джулиан Валарино
ПП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
9
Куку
ЦФ
13
Хиско
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
0
Kieron Garcia
ЦФ
17
Bilal Douah
ЦФ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
23
Кайл Голдвин
ВР
21
Ален Понс
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
3
Джулиан Валарино
ПП
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Андорра - Гибралтар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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