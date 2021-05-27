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Химки (мол) - Тамбов (мол)

27.05.2021, Четверг, 11:00 мск Россия. Молодежное первенство, 10 тур Химки (мол) - Тамбов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 2
5 тур
28 апреля, среда 13:00 Тамбов (мол) 0:6 Химки (мол)
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА (мол) 28 21 2 5 77:29 +48 65
2. Зенит (мол) 28 20 2 6 68:29 +39 62
3. Локомотив (мол) 28 16 5 7 55:23 +32 53
4. Рубин (мол) 28 9 9 10 31:33 -2 36
5. Строгино (мол) 28 10 4 14 49:53 -4 34
6. Уфа (мол) 28 8 10 10 43:46 -3 34
7. УОР №5 28 8 6 14 51:64 -13 30
8. Химки (мол) 28 8 4 16 45:56 -11 28
9. Урал (мол) 27 6 6 15 24:57 -33 24
10. Академия им. Коноплева 28 4 5 19 21:73 -52 17
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