Химки (мол) - Тамбов (мол)

|5 тур
|28 апреля, среда
|13:00
|Тамбов (мол)
|0:6
|Химки (мол)
|5 тур
|28 апреля, среда
|13:00
|Тамбов (мол)
|0:6
|Химки (мол)
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ЦСКА (мол)
|28
|21
|2
|5
|77:29
|+48
|65
|2.
|Зенит (мол)
|28
|20
|2
|6
|68:29
|+39
|62
|3.
|Локомотив (мол)
|28
|16
|5
|7
|55:23
|+32
|53
|4.
|Рубин (мол)
|28
|9
|9
|10
|31:33
|-2
|36
|5.
|Строгино (мол)
|28
|10
|4
|14
|49:53
|-4
|34
|6.
|Уфа (мол)
|28
|8
|10
|10
|43:46
|-3
|34
|7.
|УОР №5
|28
|8
|6
|14
|51:64
|-13
|30
|8.
|Химки (мол)
|28
|8
|4
|16
|45:56
|-11
|28
|9.
|Урал (мол)
|27
|6
|6
|15
|24:57
|-33
|24
|10.
|Академия им. Коноплева
|28
|4
|5
|19
|21:73
|-52
|17