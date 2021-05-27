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Ростов (мол) - Рубин (мол)

27.05.2021, Четверг, 11:00 мск Россия. Молодежное первенство, 10 тур Ростов (мол) - Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), группа 1
5 тур
28 апреля, среда 13:00 Рубин (мол) 0:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2019/2020)
29 тур
9 мая, суббота 00:00 Рубин (мол) Ростов (мол)
7 тур
24 августа, суббота 18:00 Ростов (мол) 0:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2018/2019)
20 тур
16 марта, суббота 11:30 Рубин (мол) 2:1 Ростов (мол)
6 тур
30 августа, четверг 14:30 Ростов (мол) 1:2 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
27 тур
21 апреля, суббота 12:00 Рубин (мол) 3:2 Ростов (мол)
13 тур
14 октября, суббота 15:00 Ростов (мол) 3:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 14:00 Ростов (мол) 1:3 Рубин (мол)
14 тур
17 ноября, четверг 15:00 Рубин (мол) 2:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 12:00 Ростов (мол) 3:1 Рубин (мол)
4 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Рубин (мол) 1:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
20 тур
20 марта, пятница 14:30 Рубин (мол) 1:0 Ростов (мол)
7 тур
13 сентября, суббота 13:00 Ростов (мол) 3:2 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
23 тур
29 марта, суббота 15:00 Рубин (мол) 3:0 Ростов (мол)
15 тур
2 ноября, суббота 14:30 Ростов (мол) 3:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 15:30 Рубин (мол) 0:2 Ростов (мол)
10 тур
29 сентября, суббота 15:00 Ростов (мол) 1:3 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
29 тур
27 октября, четверг 15:00 Рубин (мол) 5:2 Ростов (мол)
14 тур
17 июня, пятница 17:00 Ростов (мол) 0:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
24 тур
15 октября, пятница 17:00 Рубин (мол) 3:1 Ростов (мол)
10 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Ростов (мол) 1:1 Рубин (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
26 тур
24 октября, суббота 15:30 Ростов (мол) 1:0 Рубин (мол)
12 тур
12 июня, пятница 16:00 Рубин (мол) 3:0 Ростов (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 28 20 4 4 59:22 +37 64
2. Спартак М (мол) 28 17 7 4 54:27 +27 58
3. Ахмат (мол) 28 13 7 8 47:47 0 46
4. Арсенал Т (мол) 28 12 8 8 58:37 +21 44
5. Ростов (мол) 28 12 7 9 47:39 +8 43
6. Динамо М (мол) 28 11 6 11 57:50 +7 39
7. Сочи (мол) 28 7 8 13 30:42 -12 29
8. Ротор (мол) 28 6 9 13 38:50 -12 27
9. Тамбов (мол) 27 6 4 17 35:81 -46 22
10. Чертаново (мол) 28 4 9 15 41:72 -31 21
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