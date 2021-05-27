Ростов (мол) - Рубин (мол)

|5 тур
|28 апреля, среда
|13:00
|Рубин (мол)
|0:2
|Ростов (мол)
|5 тур
|28 апреля, среда
|13:00
|Рубин (мол)
|0:2
|Ростов (мол)
|29 тур
|9 мая, суббота
|00:00
|Рубин (мол)
|Ростов (мол)
|7 тур
|24 августа, суббота
|18:00
|Ростов (мол)
|0:0
|Рубин (мол)
|20 тур
|16 марта, суббота
|11:30
|Рубин (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|6 тур
|30 августа, четверг
|14:30
|Ростов (мол)
|1:2
|Рубин (мол)
|27 тур
|21 апреля, суббота
|12:00
|Рубин (мол)
|3:2
|Ростов (мол)
|13 тур
|14 октября, суббота
|15:00
|Ростов (мол)
|3:1
|Рубин (мол)
|28 тур
|13 мая, суббота
|14:00
|Ростов (мол)
|1:3
|Рубин (мол)
|14 тур
|17 ноября, четверг
|15:00
|Рубин (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|18 тур
|4 декабря, пятница
|12:00
|Ростов (мол)
|3:1
|Рубин (мол)
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|16:00
|Рубин (мол)
|1:0
|Ростов (мол)
|20 тур
|20 марта, пятница
|14:30
|Рубин (мол)
|1:0
|Ростов (мол)
|7 тур
|13 сентября, суббота
|13:00
|Ростов (мол)
|3:2
|Рубин (мол)
|23 тур
|29 марта, суббота
|15:00
|Рубин (мол)
|3:0
|Ростов (мол)
|15 тур
|2 ноября, суббота
|14:30
|Ростов (мол)
|3:0
|Рубин (мол)
|24 тур
|13 апреля, суббота
|15:30
|Рубин (мол)
|0:2
|Ростов (мол)
|10 тур
|29 сентября, суббота
|15:00
|Ростов (мол)
|1:3
|Рубин (мол)
|29 тур
|27 октября, четверг
|15:00
|Рубин (мол)
|5:2
|Ростов (мол)
|14 тур
|17 июня, пятница
|17:00
|Ростов (мол)
|0:1
|Рубин (мол)
|24 тур
|15 октября, пятница
|17:00
|Рубин (мол)
|3:1
|Ростов (мол)
|10 тур
|9 мая, воскресенье
|17:00
|Ростов (мол)
|1:1
|Рубин (мол)
|26 тур
|24 октября, суббота
|15:30
|Ростов (мол)
|1:0
|Рубин (мол)
|12 тур
|12 июня, пятница
|16:00
|Рубин (мол)
|3:0
|Ростов (мол)
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар (мол)
|28
|20
|4
|4
|59:22
|+37
|64
|2.
|Спартак М (мол)
|28
|17
|7
|4
|54:27
|+27
|58
|3.
|Ахмат (мол)
|28
|13
|7
|8
|47:47
|0
|46
|4.
|Арсенал Т (мол)
|28
|12
|8
|8
|58:37
|+21
|44
|5.
|Ростов (мол)
|28
|12
|7
|9
|47:39
|+8
|43
|6.
|Динамо М (мол)
|28
|11
|6
|11
|57:50
|+7
|39
|7.
|Сочи (мол)
|28
|7
|8
|13
|30:42
|-12
|29
|8.
|Ротор (мол)
|28
|6
|9
|13
|38:50
|-12
|27
|9.
|Тамбов (мол)
|27
|6
|4
|17
|35:81
|-46
|22
|10.
|Чертаново (мол)
|28
|4
|9
|15
|41:72
|-31
|21