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Брагантино - Баия

06.06.2021, Воскресенье, 03:00 мск Бразилия. Серия А, 2 тур Брагантино - Баия
Бразилия. Серия А 2020
22 тур
21 ноября, суббота 02:00 Брагантино 4:0 Баия
3 тур
16 августа, воскресенье 22:00 Баия 2:1 Брагантино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико Минейро 38 26 6 6 67:34 +33 84
2. Фламенго 38 21 8 9 69:36 +33 71
3. Палмейрас 38 20 6 12 58:43 +15 66
4. Форталеза 38 17 7 14 44:45 -1 58
5. Коринтианс 38 15 12 11 40:36 +4 57
6. Брагантино 38 14 14 10 55:46 +9 56
7. Флуминенсе 38 15 9 14 38:38 0 54
8. Америка Минейро 38 13 14 11 41:37 +4 53
9. Атлетико Г 38 13 14 11 33:36 -3 53
10. Сеара 38 11 17 10 39:38 +1 50
11. Сантос 38 12 14 12 35:40 -5 50
12. Интернасьонал 38 12 12 14 44:42 +2 48
13. Сан-Паулу 38 11 15 12 31:39 -8 48
14. Куяба 38 10 17 11 34:37 -3 47
15. Атлетико Пар 38 13 8 17 41:45 -4 47
16. Жувентуде 38 11 13 14 36:44 -8 46
17. Гремио 38 12 7 19 44:51 -7 43
18. Баия 38 11 10 17 42:51 -9 43
19. Спорт Ресифи 38 9 11 18 24:37 -13 38
20. Шапекоэнсе 38 1 12 25 27:67 -40 15
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