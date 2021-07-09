Введите ваш ник на сайте

Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион

09.07.2021, Пятница, 03:00 мск Нью Йорк, стадион Ред Булл Арена США. МЛС, 16 тур Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
США. МЛС 2021
7 тур
16 мая, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2020, группа e

7 сентября, понедельник 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион

26 августа, среда 02:30 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2019

23 сентября, понедельник 01:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион

9 июня, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2018

21 октября, воскресенье 22:00 Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз

27 мая, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2017

17 сентября, воскресенье 20:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион

19 июня, понедельник 00:01 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

7 мая, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2016

23 октября, воскресенье 23:00 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз

2 октября, воскресенье 02:00 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион

18 июля, понедельник 02:00 Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2015

18 октября, воскресенье 22:00 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион

2 августа, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз

24 мая, воскресенье 23:59 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2014

13 сентября, суббота 23:00 Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз

17 июля, четверг 03:00 Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз

17 апреля, четверг 03:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013, группа Восточная конференция

18 августа, воскресенье 04:00 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2013

24 июня, понедельник 01:00 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз

30 марта, суббота 23:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
27 октября, суббота 21:30 Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Регулярный чемпионат,
21 июля, суббота 22:30 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион
Регулярный чемпионат,
13 мая, воскресенье 00:00 Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2011

21 октября, пятница 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Филадельфия Юнион

10 апреля, воскресенье 03:00 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 02:00 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз

24 апреля, суббота 00:00 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нью-Инглэнд 34 22 7 5 65:41 +24 73
2. Колорадо 34 17 10 7 51:35 +16 61
3. Сиэтл 34 17 9 8 53:33 +20 60
4. Cпортинг КС 34 17 7 10 58:40 +18 58
5. Портленд 34 17 4 13 56:52 +4 55
6. Нэшвилл 34 12 18 4 55:33 +22 54
7. Филадельфия 34 14 12 8 48:35 +13 54
8. Нью-Йорк Сити 34 14 9 11 56:36 +20 51
9. Атланта Юнайтед 34 13 12 9 45:37 +8 51
10. Орландо Сити 34 13 12 9 50:48 +2 51
11. Ванкувер Уайткепс 34 12 13 9 45:45 0 49
12. Миннесота Юнайтед 34 13 10 11 42:44 -2 49
13. Нью-Йорк Ред Буллз 34 13 9 12 39:33 +6 48
14. Реал Солт-Лейк 34 14 6 14 55:54 +1 48
15. Лос-Анджелес Гэлакси 34 13 9 12 50:54 -4 48
16. Ди Си Юнайтед 34 14 5 15 56:54 +2 47
17. Коламбус 34 13 8 13 46:45 +1 47
18. Монреаль Импакт 34 12 10 12 46:44 +2 46
19. Лос-Анджелес 34 12 9 13 53:51 +2 45
20. Сан-Хосе 34 10 11 13 46:54 -8 41
21. Интер 34 12 5 17 36:53 -17 41
22. Чикаго Файр 34 9 7 18 36:54 -18 34
23. Даллас 34 7 12 15 47:56 -9 33
24. Остин 34 9 4 21 35:56 -21 31
25. Динамо Хью 34 6 12 16 36:54 -18 30
26. Торонто 34 6 10 18 39:66 -27 28
27. Цинциннати 34 4 8 22 37:74 -37 20
...
  • Читайте нас: 