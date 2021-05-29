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Материалы

Швеция - Финляндия

29.05.2021, Суббота, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные, Май Швеция - Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные 2015

19 января, понедельник 18:00 Швеция 0:1 Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

26 января, суббота 14:00 Швеция 3:0 Финляндия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа E
11 тур
7 октября, пятница 20:15 Финляндия 1:2 Швеция
8 тур
7 июня, вторник 22:00 Швеция 5:0 Финляндия
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