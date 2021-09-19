Введите ваш ник на сайте

Тараз - Тобол

19.09.2021, Воскресенье, 14:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Тараз - Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2021
9 тур
2 мая, воскресенье 16:00 Тобол 3:0 Тараз
Казахстан. Премьер-лига 2020
21 тур
27 ноября, пятница 15:00 Тобол 2:0 Тараз
11 тур
26 сентября, суббота 13:00 Тараз 0:0 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2019
25 тур
31 августа, суббота 15:00 Тараз 0:5 Тобол
12 тур
26 мая, воскресенье 13:00 Тараз 0:1 Тобол
2 тур
15 марта, пятница 14:00 Тобол 4:1 Тараз
Казахстан. Премьер-лига 2017
24 тур
20 августа, воскресенье 15:00 Тобол 1:1 Тараз
14 тур
27 мая, суббота 16:00 Тараз 1:0 Тобол
4 тур
1 апреля, суббота 11:00 Тобол 1:0 Тараз
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
31 тур
22 октября, суббота 12:00 Тараз 2:1 Тобол
27 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Тобол 3:1 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2016
18 тур
25 июня, суббота 16:00 Тараз 2:0 Тобол
8 тур
1 мая, воскресенье 13:00 Тобол 1:0 Тараз
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
30 тур
24 октября, суббота 14:00 Тараз 1:0 Тобол
26 тур
19 сентября, суббота 14:00 Тобол 0:0 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2015
18 тур
28 июня, воскресенье 15:00 Тобол 3:0 Тараз
8 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Тараз 1:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
7 тур
19 октября, воскресенье 15:00 Тараз 1:1 Тобол
3 тур
14 сентября, воскресенье 15:00 Тобол 3:0 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2014
18 тур
28 июня, суббота 16:00 Тараз 1:1 Тобол
8 тур
27 апреля, воскресенье 14:00 Тобол 1:0 Тараз
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
8 тур
19 октября, суббота 13:00 Тараз 2:0 Тобол
4 тур
14 сентября, суббота 15:00 Тобол 2:0 Тараз
Казахстан. Премьер-лига 2013
13 тур
26 мая, воскресенье 16:00 Тараз 1:2 Тобол
3 тур
30 марта, суббота 14:00 Тобол 2:2 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
25 сентября, вторник 17:30 Тобол 0:1 Тараз
11 тур
20 мая, воскресенье 15:30 Тараз 1:0 Тобол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тобол 26 18 7 1 54:18 +36 61
2. Астана 26 17 6 3 53:25 +28 57
3. Кайрат 26 14 9 3 52:21 +31 51
4. Кызыл-Жар 26 11 6 9 32:24 +8 39
5. Ордабасы 26 10 8 8 36:35 +1 38
6. Шахтер Кр 26 9 6 11 25:34 -9 33
7. Актобе 26 9 6 11 35:40 -5 33
8. Каспий 26 8 8 10 35:35 0 32
9. Акжайык 26 9 5 12 25:31 -6 32
10. Тараз 26 7 8 11 27:34 -7 29
11. Атырау 26 7 7 12 25:40 -15 28
12. Туран 26 5 11 10 22:40 -18 26
13. Жетысу 26 5 4 17 23:47 -24 19
14. Кайсар 26 4 7 15 24:44 -20 19
...
  • Читайте нас: 