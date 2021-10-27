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Гомель - Шахтер

27.10.2021, Среда, 19:30 мск Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Гомель - Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2019
19 тур
25 августа, воскресенье 18:45 Шахтер 3:1 Гомель
4 тур
21 апреля, воскресенье 19:45 Гомель 0:1 Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2018
24 тур
6 октября, суббота 18:00 Гомель 0:3 Шахтер
9 тур
27 мая, воскресенье 18:00 Шахтер 2:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2017
17 тур
7 августа, понедельник 18:30 Гомель 0:0 Шахтер
2 тур
9 апреля, воскресенье 16:30 Шахтер 0:0 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2015
17 тур
23 августа, воскресенье 18:30 Шахтер 4:1 Гомель
4 тур
4 мая, понедельник 19:30 Гомель 1:3 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014, группа A
30 тур
8 ноября, суббота 15:00 Шахтер 3:0 Гомель
25 тур
28 сентября, воскресенье 19:00 Гомель 0:1 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2014
20 тур
10 августа, воскресенье 21:00 Шахтер 0:1 Гомель
9 тур
26 мая, понедельник 20:00 Гомель 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013, группа A
31 тур
24 ноября, воскресенье 14:00 Гомель 1:3 Шахтер
26 тур
6 октября, воскресенье 18:00 Шахтер 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2013
14 тур
23 июня, воскресенье 18:00 Гомель 0:1 Шахтер
3 тур
13 апреля, суббота 17:30 Шахтер 0:1 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2012
28 тур
20 октября, суббота 18:00 Шахтер 4:1 Гомель
13 тур
11 июня, понедельник 20:00 Гомель 1:1 Шахтер
2 тур
31 марта, суббота 16:00 Шахтер 1:2 Гомель
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Шахтер 4:0 Гомель
17 тур
9 июля, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Гомель 0:0 Шахтер
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Гомель 2:1 Шахтер
5 тур
2 мая, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Гомель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 27 октября 2021, 21:00

    Шахтер, вперед за победой !!!

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