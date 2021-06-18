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Слуцк - Шахтер

18.06.2021, Пятница, 18:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 13 тур Слуцк - Шахтер
Белоруссия. Высшая лига 2020
20 тур
31 июля, пятница 18:30 Слуцк 0:2 Шахтер
5 тур
17 апреля, пятница 19:30 Шахтер 1:2 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2019
18 тур
19 августа, понедельник 18:00 Слуцк 0:5 Шахтер
3 тур
15 апреля, понедельник 19:00 Шахтер 1:0 Слуцк
Белоруссия. Высшая лига 2018
18 тур
19 августа, воскресенье 16:00 Слуцк 1:3 Шахтер
3 тур
13 апреля, пятница 19:45 Шахтер 0:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 14:00 Слуцк 0:2 Шахтер
9 тур
20 мая, суббота 18:00 Шахтер 2:1 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2016
19 тур
21 августа, воскресенье 18:30 Шахтер 0:0 Слуцк
4 тур
24 апреля, воскресенье 16:00 Слуцк 1:0 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2015
14 тур
12 июля, воскресенье 16:00 Слуцк 0:2 Шахтер
1 тур
11 апреля, суббота 16:30 Шахтер 2:0 Слуцк
Беларусь. Высшая лига 2014
13 тур
16 июня, понедельник 20:00 Шахтер 2:0 Слуцк
2 тур
5 апреля, суббота 18:00 Слуцк 0:1 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Сл 30 24 3 3 62:18 +44 75
2. БАТЭ 30 19 8 3 61:27 +34 65
3. Динамо Мн 30 19 5 6 55:20 +35 62
4. Гомель 30 17 8 5 57:23 +34 59
5. Рух 30 16 10 4 52:28 +24 58
6. Динамо-Брест 30 8 14 8 32:32 0 38
7. Витебск 30 9 10 11 37:41 -4 37
8. Торпедо-БелАЗ 30 10 6 14 38:43 -5 36
9. Слуцк 30 9 8 13 36:44 -8 35
10. Ислочь 30 9 7 14 38:47 -9 34
11. Неман 30 9 7 14 36:36 0 34
12. Минск 30 8 9 13 32:52 -20 33
13. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 35:42 -7 33
14. Славия-Мозырь 30 8 8 14 42:50 -8 32
15. Сморгонь 30 4 9 17 26:66 -40 21
16. Спутник 30 2 1 27 12:82 -70 7
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