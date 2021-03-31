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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Эстония
Швеция - Эстония: обзор матча 31 марта 2021
Швеция
31.03.2021, среда, 18:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Эстония
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швеция - Эстония
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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