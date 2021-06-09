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Эквадор - Перу

09.06.2021, Среда, 00:00 мск Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 8 тур Эквадор - Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2018

16 ноября, пятница 04:30 Перу 0:2 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
16 тур
6 сентября, среда 00:01 Эквадор 1:2 Перу
8 тур
7 сентября, среда 05:15 Перу 2:1 Эквадор
Кубок Америки 2016, группа B
Групповой этап, 2 тур
9 июня, четверг 05:00 Эквадор 2:2 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
13 тур
8 июня, суббота 06:10 Перу 1:0 Эквадор
4 тур
16 ноября, среда 01:00 Эквадор 2:0 Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2011

29 марта, вторник 20:00 Перу 0:0 Эквадор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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