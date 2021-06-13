Австрия - Северная Македония

самое печальное что Югославию забыли, а я играл с пацанаи от туда, и искренне не понимал почему они не улыбаюца......потом понял.....мы варавали у низ мячики, ну ппц им все нам драный камок......но щас понимаю что всетаки дети в не палитики, и бы с ними дрались, но и мирились и уважали...
зЫ....
катаем с Югаславами...наша задача выбить мяч за пределы коробки в кушеря....а там наш бро мячик нисет куда нада, они в ****....но им выдали такие пизздатые мячи что мы ну немогли не своровать их, ну че такое у нас тряпки у них DERBYSTAR
как то так....верх наглости мы играем DERBYSTAR гна следущий день, они это наш мячь, мы ну забери.....вне политики!!!!!
|9 тур
|16 ноября, суббота
|22:45
|Австрия
|2:1
|Северная Македония
|4 тур
|10 июня, понедельник
|21:45
|Северная Македония
|1:4
|Австрия