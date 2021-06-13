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Андреас Экберг
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Австрия - Северная Македония

13.06.2021, Воскресенье, 19:00 мск Бухарест, стадион Национальный Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 1 тур Австрия - Северная Македония
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа G
9 тур
16 ноября, суббота 22:45 Австрия 2:1 Северная Македония
4 тур
10 июня, понедельник 21:45 Северная Македония 1:4 Австрия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нидерланды 3 3 0 0 8:2 +6 9
2. Австрия 3 2 0 1 4:3 +1 6
3. Украина 3 1 0 2 4:5 -1 3
4. Северная Македония 3 0 0 3 2:8 -6 0
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    Рейтинг: +1727

    Benifacto 14 июня 2021, 02:49

    самое печальное что Югославию забыли, а я играл с пацанаи от туда, и искренне не понимал почему они не улыбаюца......потом понял.....мы варавали у низ мячики, ну ппц им все нам драный камок......но щас понимаю что всетаки дети в не палитики, и бы с ними дрались, но и мирились и уважали...
    зЫ....
    катаем с Югаславами...наша задача выбить мяч за пределы коробки в кушеря....а там наш бро мячик нисет куда нада, они в ****....но им выдали такие пизздатые мячи что мы ну немогли не своровать их, ну че такое у нас тряпки у них DERBYSTAR
    как то так....верх наглости мы играем DERBYSTAR гна следущий день, они это наш мячь, мы ну забери.....вне политики!!!!!

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    Рейтинг: +1727

    Benifacto 13 июня 2021, 20:51

    такие голы как на тренеровке)))) блин ну македоняне хороши, крепкие ребята, но -1 на Австрию зашло....

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    Рейтинг: +2692

    swot1205 13 июня 2021, 19:59

    Вперед, славяне

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    Рейтинг: +2692

    swot1205 13 июня 2021, 19:58

    Пандев красава

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    Рейтинг: +1727

    Benifacto 13 июня 2021, 19:10

    Пандев!!!

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