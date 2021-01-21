Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Аланьяспор
Эрзурумспор - Аланьяспор: обзор матча 21 января 2021
Эрзурумспор
21.01.2021, четверг, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
31'
Э. Бассан
58'
Т. Бакасетас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Аланьяспор
90'
+1
Красная карточка
Г. Цавеллас
90'
+1
Замена
J.
️️️️
Давидсон
Желтая карточка
O. Karakullukcu
89'
Замена
O. Çelik
️️️️
J. Ochieng Omolo
84'
Замена
Ö. Şişmanoğlu
️️️️
Э. Бассан
84'
83'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Х. Бабакар
83'
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
С. Учан
73'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
А. Барейро
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
Рикарду
68'
Замена
M. Donald
️️️️
П. Бумаль
68'
Желтая карточка
A. Teikeu
62'
Замена
А. Новиковас
️️️️
C. Ahmet Alkılıç
61'
58'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бакасетас
Пас отдал
А. Барейро
Желтая карточка
M. Murat Uçar
53'
42'
Желтая карточка
Х. Бабакар
32'
Желтая карточка
Давидсон
ГОЛ! 1:0!
Э. Бассан
Пас отдал
C. Ahmet Alkılıç
31'
Желтая карточка
L. Schwechlen
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
10
Рикарду
ЦФ
29
Jakub Szumski
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Эрзурумспор
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Mitchell Donald
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
88
Osman Çelik
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
7
Ömer Şişmanoğlu
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
2-1-2-5
55
3
Да Кошта
20
Бумаль
17
Бассан
92
99
15
30
77
29
3-4-1-2
28
Марафона
29
Мубандже
33
Цавеллас
29
Колкер
20
Аксой
48
Учан
11
Давидсон
10
Кутлу
9
Бакасетас
15
Бабакар
28
Барейро
15
88
88
15
17
Бассан
7
7
17
Бассан
10
Рикарду
61
61
10
Рикарду
20
Бумаль
20
20
20
Бумаль
99
11
Новиковас
11
Новиковас
99
11
Давидсон
24
24
11
Давидсон
48
Учан
6
6
48
Учан
28
Барейро
92
Кадзиор
92
Кадзиор
28
Барейро
15
Бабакар
9
Пектемек
9
Пектемек
15
Бабакар
Остались в запасе
Эрзурумспор
Аланьяспор
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
11
Браим Дарри
ЛВ
Остались в запасе
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Эрзурумспор - Аланьяспор
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Эрзурумспор
Аланьяспор
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Эрзурумспор» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Эрзурумспор» – «Самсунспор»: кто победит в матче Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+