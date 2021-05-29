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Пардубице - Яблонец

29.05.2021, Суббота, 18:00 мск Чехия. Синот Лига, 34 тур Пардубице - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
1 тур
23 августа, воскресенье 17:30 Яблонец 1:0 Пардубице
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