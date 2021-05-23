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Реймс - Бордо

23.05.2021, Воскресенье, 22:00 мск Франция. Лига 1, 38 тур Реймс - Бордо
Франция. Лига 1 (2020/2021)
17 тур
23 декабря, среда 21:00 Бордо 1:3 Реймс
Франция. Лига 1 (2019/2020)
15 тур
30 ноября, суббота 22:00 Реймс 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
37 тур
18 мая, суббота 22:00 Бордо 0:1 Реймс
8 тур
29 сентября, суббота 21:00 Реймс 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
27 февраля, суббота 22:00 Реймс 4:1 Бордо
1 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Бордо 1:2 Реймс
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 22:00 Бордо 1:1 Реймс
9 тур
3 октября, пятница 22:30 Реймс 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
25 тур
15 февраля, суббота 23:00 Реймс 1:0 Бордо
7 тур
25 сентября, среда 21:00 Бордо 0:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2012/2013)
34 тур
27 апреля, суббота 22:00 Бордо 0:0 Реймс
16 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Реймс 0:0 Бордо
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