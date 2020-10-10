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Расписание матчей
Лихтенштейн - Гибралтар
Лихтенштейн - Гибралтар: обзор матча 10 октября 2020
Лихтенштейн
10.10.2020, суббота, 19:00
, группа D2, 3 тур
0 : 1
Завершен
Гибралтар
10'
Т. Де Барр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Гибралтар
Конец матча
90'
+6
Желтая карточка
Д. Сержант
Замена
Ф. Оспельт
️️️️
С. Кене
85'
84'
Желтая карточка
И. Джолли
80'
Желтая карточка
К. Голдвин
75'
Замена
И. Джолли
️️️️
Л. Кашаро
Желтая карточка
Н. Фроммельт
73'
72'
Замена
Р. Стач
️️️️
Т. Де Барр
Желтая карточка
С. Кене
71'
Желтая карточка
М. Бюхель
66'
65'
Желтая карточка
А. Муэли
Замена
Д. Брендле
️️️️
С. Вольфингер
59'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
Ф. Вольфингер
46'
Замена
Н. Фроммельт
️️️️
А. Зеле
46'
Второй тайм
45'
+3
Желтая карточка
Г. Торилья
Желтая карточка
Й. Хофер
26'
23'
Желтая карточка
Т. Де Барр
21'
Желтая карточка
Л. Эннсли
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Де Барр
Пас отдал
Л. Кашаро
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
18
Андреас Малин
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
8
Арон Зеле
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
9
Саймон Кене
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Хельги Колвидссон
Гибралтар
23
Кайл Голдвин
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
5
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
17
Никола Колльман
ЦП
19
Ноа Фроммельт
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
19
Филипп Оспельт
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
13
Джейми Робба
ВР
3
Кеннет Чиполина
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
8
Киан Ронан
ЦП
17
Джерон Винет
ЦП
9
Рис Стач
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
3-5-2
1
Бюхель
3
Гопель
18
Малин
23
Хофер
13
Бюхель
20
Вольфингер
16
Вольфингер
18
Хаслер
8
Зеле
11
Саланович
9
Кене
4-4-2
23
Голдвин
2
Вайзмэн
4
Сержант
17
Оливейро
21
Муэли
10
Уолкер
8
Хассан
22
Торилья
5
Эннсли
10
Де Барр
7
Кашаро
9
Кене
19
Оспельт
19
Оспельт
9
Кене
8
Зеле
19
Фроммельт
19
Фроммельт
8
Зеле
20
Вольфингер
2
Брендле
2
Брендле
20
Вольфингер
16
Вольфингер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
16
Вольфингер
10
Де Барр
9
Стач
9
Стач
10
Де Барр
7
Кашаро
2
Джолли
2
Джолли
7
Кашаро
Остались в запасе
Лихтенштейн
Гибралтар
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
17
Никола Колльман
ЦП
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
Главный тренер
Хельги Колвидссон
1
Брэдли Банда
ВР
3
Кеннет Чиполина
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
17
Джерон Винет
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Юстин Оспельт
ВР
17
Никола Колльман
ЦП
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
3
Кеннет Чиполина
ЦЗ
8
Киан Ронан
ЦП
17
Джерон Винет
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
2
Брэд Пауэр
ЦЗ
21
Ален Понс
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Хельги Колвидссон
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Лихтенштейн - Гибралтар
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Гибралтар
Лига наций, 5 тур
Андорра
- : -
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
4 : 1
06.06.2026
Каймановы острова
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Райнпарк
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