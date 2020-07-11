Введите ваш ник на сайте

Паниониос - Панетоликос

11.07.2020, Суббота, 19:15 мск Греция. Суперлига, 6 тур Паниониос - Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
25 тур
23 февраля, воскресенье 16:00 Панетоликос 1:0 Паниониос
12 тур
30 ноября, суббота 18:15 Паниониос 3:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
24 тур
11 марта, понедельник 20:00 Панетоликос 5:0 Паниониос
9 тур
3 ноября, суббота 18:15 Паниониос 3:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
18 тур
21 января, воскресенье 18:15 Панетоликос 1:1 Паниониос
3 тур
10 сентября, воскресенье 16:00 Паниониос 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2016/2017)
17 тур
21 января, суббота 18:15 Паниониос 2:0 Панетоликос
2 тур
8 января, воскресенье 18:15 Панетоликос 0:2 Паниониос
Греция. Суперлига (2015/2016)
21 тур
8 февраля, понедельник 20:30 Паниониос 2:0 Панетоликос
6 тур
3 октября, суббота 18:15 Панетоликос 1:5 Паниониос
Греция. Суперлига (2014/2015)
30 тур
5 апреля, воскресенье 15:00 Паниониос 3:0 Панетоликос
13 тур
7 декабря, воскресенье 18:15 Панетоликос 2:1 Паниониос
Греция. Суперлига (2013/2014)
31 тур
26 марта, среда 19:15 Паниониос 1:1 Панетоликос
14 тур
9 декабря, понедельник 21:30 Панетоликос 0:0 Паниониос
...
  • Читайте нас: 