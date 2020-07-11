Паниониос - Панетоликос

|25 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:00
|Панетоликос
|1:0
|Паниониос
|12 тур
|30 ноября, суббота
|18:15
|Паниониос
|3:0
|Панетоликос
|25 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:00
|Панетоликос
|1:0
|Паниониос
|12 тур
|30 ноября, суббота
|18:15
|Паниониос
|3:0
|Панетоликос
|24 тур
|11 марта, понедельник
|20:00
|Панетоликос
|5:0
|Паниониос
|9 тур
|3 ноября, суббота
|18:15
|Паниониос
|3:0
|Панетоликос
|18 тур
|21 января, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|1:1
|Паниониос
|3 тур
|10 сентября, воскресенье
|16:00
|Паниониос
|1:1
|Панетоликос
|17 тур
|21 января, суббота
|18:15
|Паниониос
|2:0
|Панетоликос
|2 тур
|8 января, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|0:2
|Паниониос
|21 тур
|8 февраля, понедельник
|20:30
|Паниониос
|2:0
|Панетоликос
|6 тур
|3 октября, суббота
|18:15
|Панетоликос
|1:5
|Паниониос
|30 тур
|5 апреля, воскресенье
|15:00
|Паниониос
|3:0
|Панетоликос
|13 тур
|7 декабря, воскресенье
|18:15
|Панетоликос
|2:1
|Паниониос
|31 тур
|26 марта, среда
|19:15
|Паниониос
|1:1
|Панетоликос
|14 тур
|9 декабря, понедельник
|21:30
|Панетоликос
|0:0
|Паниониос