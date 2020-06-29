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Волос - ПАС Ламия

29.06.2020, Понедельник, 19:30 мск Греция. Суперлига, 4 тур Волос - ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2019/2020)
22 тур
1 февраля, суббота 18:15 Волос 1:0 ПАС Ламия
9 тур
4 ноября, понедельник 21:00 ПАС Ламия 1:0 Волос
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