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Фастав - Опава

20.06.2020, Суббота, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 2 тур Фастав - Опава
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
20 тур
14 декабря, суббота 16:30 Фастав 2:0 Опава
6 тур
17 августа, суббота 18:00 Опава 0:3 Фастав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
16 тур
24 ноября, суббота 19:00 Фастав 2:0 Опава
2 тур
28 июля, суббота 18:00 Опава 1:2 Фастав
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