Морейренcе - Спортинг

|13 тур
|8 декабря, воскресенье
|20:30
|Спортинг
|1:0
|Морейренcе
|13 тур
|8 декабря, воскресенье
|20:30
|Спортинг
|1:0
|Морейренcе
|18 тур
|19 января, суббота
|21:00
|Спортинг
|2:1
|Морейренcе
|1 тур
|12 августа, воскресенье
|20:30
|Морейренcе
|1:3
|Спортинг
|24 тур
|27 февраля, вторник
|00:01
|Спортинг
|1:0
|Морейренcе
|7 тур
|23 сентября, суббота
|20:15
|Морейренcе
|1:1
|Спортинг
|21 тур
|12 февраля, воскресенье
|21:00
|Морейренcе
|2:3
|Спортинг
|4 тур
|10 сентября, суббота
|20:15
|Спортинг
|3:0
|Морейренcе
|30 тур
|16 апреля, суббота
|22:45
|Морейренcе
|0:1
|Спортинг
|13 тур
|13 декабря, воскресенье
|21:15
|Спортинг
|3:1
|Морейренcе
|30 тур
|27 апреля, понедельник
|22:00
|Морейренcе
|1:4
|Спортинг
|13 тур
|14 декабря, воскресенье
|21:00
|Спортинг
|1:1
|Морейренcе
|25 тур
|6 апреля, суббота
|23:30
|Спортинг
|3:2
|Морейренcе
|10 тур
|27 ноября, вторник
|00:15
|Морейренcе
|2:2
|Спортинг