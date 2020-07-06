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Морейренcе - Спортинг

06.07.2020, Понедельник, 23:00 мск Португалия. Примейра, 30 тур Морейренcе - Спортинг
Португалия. Примейра (2019/2020)
13 тур
8 декабря, воскресенье 20:30 Спортинг 1:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2018/2019)
18 тур
19 января, суббота 21:00 Спортинг 2:1 Морейренcе
1 тур
12 августа, воскресенье 20:30 Морейренcе 1:3 Спортинг
Португалия. Примейра (2017/2018)
24 тур
27 февраля, вторник 00:01 Спортинг 1:0 Морейренcе
7 тур
23 сентября, суббота 20:15 Морейренcе 1:1 Спортинг
Португалия. Примейра (2016/2017)
21 тур
12 февраля, воскресенье 21:00 Морейренcе 2:3 Спортинг
4 тур
10 сентября, суббота 20:15 Спортинг 3:0 Морейренcе
Португалия. Примейра (2015/2016)
30 тур
16 апреля, суббота 22:45 Морейренcе 0:1 Спортинг
13 тур
13 декабря, воскресенье 21:15 Спортинг 3:1 Морейренcе
Португалия. Примейра (2014/2015)
30 тур
27 апреля, понедельник 22:00 Морейренcе 1:4 Спортинг
13 тур
14 декабря, воскресенье 21:00 Спортинг 1:1 Морейренcе
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
25 тур
6 апреля, суббота 23:30 Спортинг 3:2 Морейренcе
10 тур
27 ноября, вторник 00:15 Морейренcе 2:2 Спортинг
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