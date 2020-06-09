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Жил Висенте - Фамаликан

09.06.2020, Вторник, 23:00 мск Португалия. Примейра, 26 тур Жил Висенте - Фамаликан
Португалия. Примейра (2019/2020)
9 тур
31 октября, четверг 00:00 Фамаликан 2:1 Жил Висенте
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