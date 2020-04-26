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Витесс - Спарта

26.04.2020, Воскресенье, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 32 тур Витесс - Спарта
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
14 тур
24 ноября, воскресенье 18:45 Спарта 2:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
31 тур
14 апреля, суббота 20:45 Витесс 7:0 Спарта
15 тур
16 января, вторник 22:00 Спарта 0:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
26 тур
10 марта, пятница 22:00 Витесс 5:0 Спарта
16 тур
11 декабря, воскресенье 14:30 Спарта 0:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
21 тур
3 февраля, среда 22:45 Спарта 1:1 Витесс
9 тур
2 октября, пятница 22:45 Витесс 2:0 Спарта
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