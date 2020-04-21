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Спарта - Зволле

21.04.2020, Вторник, 00:00 мск Голландия. Эредивизие, 31 тур Спарта - Зволле
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
4 тур
25 августа, воскресенье 17:45 Зволле 2:2 Спарта
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
29 тур
31 марта, суббота 19:30 Зволле 2:0 Спарта
2 тур
20 августа, воскресенье 17:45 Спарта 1:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
21 тур
5 февраля, воскресенье 16:30 Спарта 2:3 Зволле
2 тур
13 августа, суббота 21:45 Зволле 0:3 Спарта
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