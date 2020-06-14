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Богемианс 1905 - Яблонец

14.06.2020, Воскресенье, 18:00 мск Чехия. Синот Лига, 30 тур Богемианс 1905 - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
1 тур
12 июля, пятница 19:00 Яблонец 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 1:0 Яблонец
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
31 марта, суббота 16:00 Яблонец 2:1 Богемианс 1905
8 тур
23 сентября, суббота 18:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
19 тур
4 марта, суббота 17:00 Яблонец 0:0 Богемианс 1905
5 тур
26 августа, пятница 21:15 Богемианс 1905 2:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
5 декабря, суббота 19:30 Богемианс 1905 2:1 Яблонец
2 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
18 тур
28 февраля, суббота 16:00 Яблонец 3:0 Богемианс 1905
4 тур
16 августа, суббота 19:00 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Яблонец 1:2 Богемианс 1905
15 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
17 февраля, пятница 23:15 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
3 тур
15 августа, понедельник 20:30 Яблонец 5:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
19 тур
4 марта, пятница 22:15 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
5 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
17 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Яблонец 3:0 Богемианс 1905
3 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
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