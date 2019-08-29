Введите ваш ник на сайте

Антверпен - АЗ Алкмаар

29.08.2019, Четверг, 20:30 мск Лига Европы Антверпен - АЗ Алкмаар
...
Матч начнется в 20:30 мск
...
Матч начнется в 20:30 мск
Лига Европы (2019/2020)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 21:30 АЗ Алкмаар 1:1 Антверпен
...
  • Читайте нас: 