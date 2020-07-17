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Материалы

Тамбов - Сочи

16.07.2020, Четверг, 20:30 мск Тамбов, стадион Спартак Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 29 тур Тамбов - Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
15 тур
2 ноября, суббота 16:30 Сочи 1:2 Тамбов
Россия. ФНЛ (2018/2019)
31 тур
13 апреля, суббота 15:30 Тамбов 0:3 Сочи
13 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Сочи 0:0 Тамбов
Россия. ФНЛ (2017/2018)
35 тур
28 апреля, суббота 14:00 Сочи 1:1 Тамбов
17 тур
7 октября, суббота 14:00 Тамбов 1:1 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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