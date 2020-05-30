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Слован - Словацко

30.05.2020, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 26 тур Слован - Словацко
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
12 тур
4 октября, пятница 19:00 Словацко 3:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Слован 3:2 Словацко
15 тур
10 ноября, суббота 19:00 Словацко 0:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
31 марта, суббота 16:00 Словацко 0:1 Слован
8 тур
25 сентября, понедельник 20:00 Слован 1:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
29 тур
20 мая, суббота 18:00 Словацко 0:1 Слован
15 тур
27 ноября, воскресенье 16:00 Слован 2:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
20 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Слован 0:0 Словацко
6 тур
12 сентября, суббота 18:00 Словацко 1:2 Слован
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Словацко 2:3 Слован
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Слован 2:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
19 апреля, суббота 18:00 Слован 2:1 Словацко
11 тур
19 октября, суббота 19:00 Словацко 4:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
11 мая, суббота 21:00 Словацко 0:3 Слован
13 тур
5 ноября, понедельник 21:00 Слован 3:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
4 мая, пятница 22:15 Слован 0:0 Словацко
14 тур
19 ноября, суббота 20:00 Словацко 1:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
28 тур
14 мая, суббота 20:00 Слован 1:0 Словацко
14 тур
31 октября, воскресенье 19:00 Словацко 0:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 20:00 Словацко 0:0 Слован
9 тур
26 сентября, суббота 19:00 Слован 2:0 Словацко
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