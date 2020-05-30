Слован - Словацко

|12 тур
|4 октября, пятница
|19:00
|Словацко
|3:1
|Слован
|29 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Слован
|3:2
|Словацко
|15 тур
|10 ноября, суббота
|19:00
|Словацко
|0:1
|Слован
|22 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|Словацко
|0:1
|Слован
|8 тур
|25 сентября, понедельник
|20:00
|Слован
|1:1
|Словацко
|29 тур
|20 мая, суббота
|18:00
|Словацко
|0:1
|Слован
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:00
|Слован
|2:2
|Словацко
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|17:00
|Слован
|0:0
|Словацко
|6 тур
|12 сентября, суббота
|18:00
|Словацко
|1:2
|Слован
|25 тур
|25 апреля, суббота
|18:00
|Словацко
|2:3
|Слован
|11 тур
|18 октября, суббота
|19:00
|Слован
|2:2
|Словацко
|25 тур
|19 апреля, суббота
|18:00
|Слован
|2:1
|Словацко
|11 тур
|19 октября, суббота
|19:00
|Словацко
|4:2
|Слован
|27 тур
|11 мая, суббота
|21:00
|Словацко
|0:3
|Слован
|13 тур
|5 ноября, понедельник
|21:00
|Слован
|3:2
|Словацко
|28 тур
|14 мая, суббота
|20:00
|Слован
|1:0
|Словацко
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|19:00
|Словацко
|0:1
|Слован