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Динамо - Слован

27.05.2020, Среда, 19:00 мск Чехия. Синот Лига, 25 тур Динамо - Слован
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
11 тур
30 сентября, понедельник 19:00 Слован 4:2 Динамо
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 18:15 Слован 5:1 Динамо
1 тур
27 июля, воскресенье 22:15 Динамо 1:1 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
9 марта, суббота 19:00 Слован 3:1 Динамо
5 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Динамо 0:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
27 тур
28 апреля, суббота 18:45 Динамо 0:4 Слован
13 тур
5 ноября, суббота 19:00 Слован 4:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
30 тур
28 мая, суббота 19:00 Слован 3:3 Динамо
1 тур
18 июля, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
19 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Динамо 1:1 Слован
5 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Слован 3:0 Динамо
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