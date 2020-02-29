Монреаль Импакт - Нью-Инглэнд Революшн

|
|18 мая, суббота
|20:00
|Монреаль Импакт
|0:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|25 апреля, четверг
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:3
|Монреаль Импакт
|
|18 мая, суббота
|20:00
|Монреаль Импакт
|0:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|25 апреля, четверг
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:3
|Монреаль Импакт
|
|28 октября, воскресенье
|23:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|Монреаль Импакт
|
|5 мая, суббота
|20:00
|Монреаль Импакт
|4:2
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|7 апреля, суббота
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|4:0
|Монреаль Импакт
|
|22 октября, воскресенье
|23:00
|Монреаль Импакт
|2:3
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|10 сентября, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|Монреаль Импакт
|
|23 октября, воскресенье
|23:00
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:0
|Монреаль Импакт
|
|18 сентября, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|1:3
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|3 июля, воскресенье
|00:30
|Монреаль Импакт
|3:2
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|18 октября, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|Монреаль Импакт
|
|20 сентября, воскресенье
|03:00
|Монреаль Импакт
|3:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|21 марта, суббота
|22:00
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|Монреаль Импакт
|
|11 октября, суббота
|23:59
|Монреаль Импакт
|2:2
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|14 сентября, воскресенье
|03:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:1
|Монреаль Импакт
|
|1 июня, воскресенье
|03:00
|Монреаль Импакт
|2:0
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|12 октября, суббота
|22:30
|Монреаль Импакт
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|
|9 сентября, понедельник
|03:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:4
|Монреаль Импакт
|Регулярный чемпионат,
|27 октября, суббота
|22:00
|Монреаль Импакт
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|Регулярный чемпионат,
|13 августа, понедельник
|03:00
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|Монреаль Импакт
|Регулярный чемпионат,
|19 июля, четверг
|04:00
|Монреаль Импакт
|2:1
|Нью-Инглэнд Революшн
|Группа e
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Филадельфия
|20
|12
|4
|4
|41:19
|+22
|40
|2.
|Нью-Йорк Сити
|19
|11
|3
|5
|35:20
|+15
|36
|3.
|Портленд
|21
|10
|6
|5
|44:31
|+13
|36
|4.
|Сиэтл
|19
|10
|5
|4
|40:21
|+19
|35
|5.
|Орландо Сити
|20
|9
|8
|3
|33:20
|+13
|35
|6.
|Торонто
|19
|10
|4
|5
|23:21
|+2
|34
|7.
|Cпортинг КС
|18
|10
|3
|5
|32:20
|+12
|33
|8.
|Коламбус
|19
|9
|5
|5
|27:20
|+7
|32
|9.
|Даллас
|19
|9
|5
|5
|28:23
|+5
|32
|10.
|Лос-Анджелес
|20
|9
|4
|7
|44:34
|+10
|31
|11.
|Миннесота Юнайтед
|18
|8
|6
|4
|33:23
|+10
|30
|12.
|Колорадо
|15
|8
|4
|3
|29:19
|+10
|28
|13.
|Нэшвилл
|20
|7
|7
|6
|23:20
|+3
|28
|14.
|Ванкувер Уайткепс
|19
|9
|0
|10
|22:32
|-10
|27
|15.
|Нью-Инглэнд
|20
|7
|6
|7
|24:24
|0
|27
|16.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20
|7
|5
|8
|27:29
|-2
|26
|17.
|Сан-Хосе
|21
|7
|5
|9
|31:48
|-17
|26
|18.
|Монреаль Импакт
|20
|7
|2
|11
|26:36
|-10
|23
|19.
|Чикаго Файр
|21
|4
|8
|9
|31:35
|-4
|20
|20.
|Атланта Юнайтед
|19
|5
|4
|10
|20:26
|-6
|19
|21.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20
|5
|4
|11
|24:44
|-20
|19
|22.
|Динамо Хью
|21
|4
|7
|10
|27:37
|-10
|19
|23.
|Интер
|19
|5
|3
|11
|18:28
|-10
|18
|24.
|Ди Си Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|22:38
|-16
|18
|25.
|Реал Солт-Лейк
|19
|3
|6
|10
|19:34
|-15
|15
|26.
|Цинциннати
|20
|3
|3
|14
|11:32
|-21
|12