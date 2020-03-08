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Канзаc Сити - Хьюстон

08.03.2020, Воскресенье, 04:30 мск США. МЛС Канзаc Сити - Хьюстон
США. МЛС 2019

1 сентября, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:0 Хьюстон

2 июня, воскресенье 03:30 Хьюстон 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2018

5 августа, воскресенье 04:00 Хьюстон 0:1 Канзаc Сити

24 июня, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 3:2 Хьюстон
США. МЛС 2017
Плей-офф, 1/8 финала
27 октября, пятница 04:30 Хьюстон 1:0 Канзаc Сити

16 октября, понедельник 02:30 Канзаc Сити 0:0 Хьюстон

12 октября, четверг 03:00 Хьюстон 2:1 Канзаc Сити

27 августа, воскресенье 04:00 Хьюстон Канзаc Сити
США. МЛС 2016

10 сентября, суббота 03:00 Канзаc Сити 3:3 Хьюстон

8 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2015

24 сентября, четверг 03:30 Хьюстон 1:0 Канзаc Сити

2 августа, воскресенье 03:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон

26 апреля, воскресенье 03:30 Хьюстон 4:4 Канзаc Сити
США. МЛС 2014

30 августа, суббота 04:00 Канзаc Сити 1:3 Хьюстон

7 июня, суббота 04:30 Хьюстон 0:2 Канзаc Сити
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
ответный матч		 24 ноября, воскресенье 04:30 Канзаc Сити 2:1 Хьюстон
США. МЛС 2013
Плей-офф, 1/2 финала
первый матч		 9 ноября, суббота 04:00 Хьюстон 0:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2013

10 октября, четверг 04:30 Хьюстон 0:0 Канзаc Сити

26 мая, воскресенье 23:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон

13 мая, понедельник 04:00 Хьюстон 0:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
ответный матч		 8 ноября, четверг 06:00 Канзаc Сити 1:0 Хьюстон
США. МЛС 2012
Плей-офф, 1/4 финала
первый матч		 5 ноября, понедельник 00:30 Хьюстон 2:0 Канзаc Сити
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
15 сентября, суббота 04:30 Канзаc Сити 1:1 Хьюстон
Регулярный чемпионат,
19 июля, четверг 04:30 Хьюстон 2:1 Канзаc Сити
Регулярный чемпионат,
8 июля, воскресенье 04:00 Канзаc Сити 0:0 Хьюстон
США. МЛС 2011
1/2 финала
7 ноября, понедельник 00:00 Канзаc Сити 0:2 Хьюстон

10 сентября, суббота 00:00 Канзаc Сити 3:0 Хьюстон

17 июля, воскресенье 00:00 Хьюстон 1:1 Канзаc Сити
США. МЛС 2010

23 сентября, четверг 04:30 Канзаc Сити 4:3 Хьюстон

2 мая, воскресенье 00:00 Хьюстон 3:0 Канзаc Сити
Группа e И В Н П Мячи Разница Очки
1. Филадельфия 20 12 4 4 41:19 +22 40
2. Нью-Йорк Сити 19 11 3 5 35:20 +15 36
3. Портленд 21 10 6 5 44:31 +13 36
4. Сиэтл 19 10 5 4 40:21 +19 35
5. Орландо Сити 20 9 8 3 33:20 +13 35
6. Торонто 19 10 4 5 23:21 +2 34
7. Cпортинг КС 18 10 3 5 32:20 +12 33
8. Коламбус 19 9 5 5 27:20 +7 32
9. Даллас 19 9 5 5 28:23 +5 32
10. Лос-Анджелес 20 9 4 7 44:34 +10 31
11. Миннесота Юнайтед 18 8 6 4 33:23 +10 30
12. Колорадо 15 8 4 3 29:19 +10 28
13. Нэшвилл 20 7 7 6 23:20 +3 28
14. Ванкувер Уайткепс 19 9 0 10 22:32 -10 27
15. Нью-Инглэнд 20 7 6 7 24:24 0 27
16. Нью-Йорк Ред Буллз 20 7 5 8 27:29 -2 26
17. Сан-Хосе 21 7 5 9 31:48 -17 26
18. Монреаль Импакт 20 7 2 11 26:36 -10 23
19. Чикаго Файр 21 4 8 9 31:35 -4 20
20. Атланта Юнайтед 19 5 4 10 20:26 -6 19
21. Лос-Анджелес Гэлакси 20 5 4 11 24:44 -20 19
22. Динамо Хью 21 4 7 10 27:37 -10 19
23. Интер 19 5 3 11 18:28 -10 18
24. Ди Си Юнайтед 20 5 3 12 22:38 -16 18
25. Реал Солт-Лейк 19 3 6 10 19:34 -15 15
26. Цинциннати 20 3 3 14 11:32 -21 12
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