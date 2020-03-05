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Кубок Франции
Лион - ПСЖ
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5 марта 2020
07:33
Кубок Франции – четвертый турнир, в котором Мбаппе оформлял хет-трик
2
01:09
Кубок Франции. «ПСЖ» разгромил «Лион», Мбаппе оформил хет-трик
Лион - ПСЖ
04.03.2020, Среда, 23:10 мск
Франция. Кубок, 1/2 финала
Лион
-
ПСЖ
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История игр
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Франция. Лига 1 (2019/2020)
24 тур
9 февраля, воскресенье
23:05
ПСЖ
4:2
Лион
6 тур
22 сентября, воскресенье
22:00
Лион
0:1
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2018/2019)
23 тур
3 февраля, воскресенье
23:00
Лион
2:1
ПСЖ
9 тур
7 октября, воскресенье
22:00
ПСЖ
5:0
Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
22 тур
21 января, воскресенье
23:00
Лион
2:1
ПСЖ
6 тур
17 сентября, воскресенье
22:00
ПСЖ
2:0
Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
30 тур
19 марта, воскресенье
23:00
ПСЖ
2:1
Лион
14 тур
27 ноября, воскресенье
22:45
Лион
1:2
ПСЖ
Суперкубок Франции 2016
6 августа, суббота
21:45
ПСЖ
4:1
Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье
23:00
Лион
2:1
ПСЖ
18 тур
13 декабря, воскресенье
23:00
ПСЖ
5:1
Лион
Франция. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
10 февраля, среда
23:05
ПСЖ
3:0
Лион
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/4 финала
13 января, среда
23:00
ПСЖ
2:1
Лион
Суперкубок Франции 2015
1 августа, суббота
22:00
ПСЖ
2:0
Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
24 тур
8 февраля, воскресенье
23:00
Лион
1:1
ПСЖ
6 тур
21 сентября, воскресенье
23:00
ПСЖ
1:1
Лион
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
Финал
19 апреля, суббота
23:00
Лион
1:2
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье
23:00
Лион
1:0
ПСЖ
15 тур
1 декабря, воскресенье
23:59
ПСЖ
4:0
Лион
Франция. Лига 1 (2012/2013)
36 тур
12 мая, воскресенье
23:00
Лион
0:1
ПСЖ
18 тур
16 декабря, воскресенье
23:59
ПСЖ
1:0
Лион
Франция. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
21 марта, среда
23:50
ПСЖ
1:3
Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота
23:59
Лион
4:4
ПСЖ
9 тур
2 октября, воскресенье
23:00
ПСЖ
2:0
Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
17 апреля, воскресенье
23:00
ПСЖ
1:0
Лион
15 тур
28 ноября, воскресенье
23:00
Лион
2:2
ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
27 октября, среда
22:45
Лион
1:2
ПСЖ
Франция. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
27 октября, среда
22:45
Лион
1:2
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
31 января, воскресенье
23:00
Лион
2:1
ПСЖ
6 тур
20 сентября, воскресенье
23:00
ПСЖ
1:1
Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
24 апреля, пятница
22:30
Лион
0:0
ПСЖ
15 тур
22 ноября, суббота
23:00
ПСЖ
1:0
Лион
Франция. Кубок (2007/2008)
Финал
24 мая, суббота
23:00
ПСЖ
0:1
Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
30 тур
23 марта, воскресенье
22:55
Лион
4:2
ПСЖ
12 тур
28 октября, воскресенье
23:00
ПСЖ
2:3
Лион
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