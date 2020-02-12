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Материалы

Дижон - ПСЖ

12.02.2020, Среда, 20:30 мск Франция. Кубок, 1/4 финала Дижон - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2019/2020)
12 тур
1 ноября, пятница 22:45 Дижон 2:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2018/2019)
37 тур
18 мая, суббота 22:00 ПСЖ 4:0 Дижон
18 тур
12 марта, вторник 21:00 Дижон 0:4 ПСЖ
Франция. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
26 февраля, вторник 23:10 ПСЖ 3:0 Дижон
Франция. Лига 1 (2017/2018)
21 тур
17 января, среда 23:00 ПСЖ 8:0 Дижон
9 тур
14 октября, суббота 18:00 Дижон 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 22:00 Дижон 1:3 ПСЖ
6 тур
20 сентября, вторник 22:00 ПСЖ 3:0 Дижон
Франция. Лига 1 (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Дижон 1:2 ПСЖ
11 тур
23 октября, воскресенье 19:00 ПСЖ 2:0 Дижон
Франция. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
15 февраля, среда 22:00 Дижон 0:1 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/8 финала
26 октября, среда 19:00 Дижон 3:2 ПСЖ
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