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Нортгемптон Таун - Дерби Каунти

24.01.2020, Пятница, 23:00 мск Нортгемптон, стадион Сиксфилд Стэдиум Англия. Кубок, 1/16 финала Нортгемптон Таун - Дерби Каунти
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