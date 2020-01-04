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Флитвуд - Портсмут

04.01.2020, Суббота, 20:31 мск Флитвуд, стадион Хайбари Стэдиум Англия. Кубок, 1/32 финала Флитвуд - Портсмут
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