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Брентфорд - Сток Сити

04.01.2020, Суббота, 18:01 мск Брентфорд, стадион Гриффин Парк Англия. Кубок, 1/32 финала Брентфорд - Сток Сити
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
8 тур
21 сентября, суббота 17:00 Брентфорд 0:0 Сток Сити
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
27 тур
12 января, суббота 18:00 Брентфорд 3:1 Сток Сити
2 тур
11 августа, суббота 17:00 Сток Сити 1:1 Брентфорд
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