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Лугано - Сьон

23.02.2020, Воскресенье, 18:00 мск Швейцария. Суперлига, 23 тур Лугано - Сьон
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
10 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Сьон 1:2 Лугано
4 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Лугано 0:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
29 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Лугано 1:1 Сьон
20 тур
10 февраля, воскресенье 18:00 Сьон 2:2 Лугано
17 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Лугано 2:2 Сьон
1 тур
22 июля, воскресенье 17:00 Сьон 1:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
30 тур
18 апреля, среда 21:00 Сьон 0:1 Лугано
21 тур
10 февраля, суббота 21:00 Лугано 1:0 Сьон
12 тур
22 октября, воскресенье 17:00 Сьон 2:2 Лугано
8 тур
21 сентября, четверг 21:00 Лугано 1:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
32 тур
13 мая, суббота 18:45 Сьон 2:0 Лугано
27 тур
9 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 4:2 Сьон
13 тур
29 октября, суббота 18:45 Сьон 5:1 Лугано
4 тур
10 августа, среда 20:45 Лугано 3:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
23 апреля, суббота 18:45 Сьон 3:1 Лугано
26 тур
3 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 0:6 Сьон
14 тур
1 ноября, воскресенье 15:45 Лугано 3:0 Сьон
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Сьон 3:0 Лугано
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