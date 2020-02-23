Лугано - Сьон

|10 тур
|6 октября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:2
|Лугано
|4 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:1
|Сьон
|10 тур
|6 октября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:2
|Лугано
|4 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:1
|Сьон
|29 тур
|14 апреля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|1:1
|Сьон
|20 тур
|10 февраля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:2
|Лугано
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|18:00
|Лугано
|2:2
|Сьон
|1 тур
|22 июля, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:2
|Лугано
|30 тур
|18 апреля, среда
|21:00
|Сьон
|0:1
|Лугано
|21 тур
|10 февраля, суббота
|21:00
|Лугано
|1:0
|Сьон
|12 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|2:2
|Лугано
|8 тур
|21 сентября, четверг
|21:00
|Лугано
|1:2
|Сьон
|32 тур
|13 мая, суббота
|18:45
|Сьон
|2:0
|Лугано
|27 тур
|9 апреля, воскресенье
|14:45
|Лугано
|4:2
|Сьон
|13 тур
|29 октября, суббота
|18:45
|Сьон
|5:1
|Лугано
|4 тур
|10 августа, среда
|20:45
|Лугано
|3:1
|Сьон