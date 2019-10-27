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Лугано - Санкт-Галлен

27.10.2019, Воскресенье, 18:00 мск Швейцария. Суперлига, 12 тур Лугано - Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
5 тур
25 августа, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 3:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
34 тур
16 мая, четверг 21:00 Лугано 1:0 Санкт-Галлен
25 тур
16 марта, суббота 21:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
11 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Лугано 3:1 Санкт-Галлен
7 тур
23 сентября, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
32 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Лугано 2:1 Санкт-Галлен
23 тур
25 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:0 Лугано
15 тур
18 ноября, суббота 21:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
2 тур
16 августа, среда 19:30 Лугано 0:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
33 тур
16 мая, вторник 20:45 Лугано 3:2 Санкт-Галлен
22 тур
26 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Лугано
14 тур
6 ноября, воскресенье 15:45 Лугано 2:3 Санкт-Галлен
7 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 0:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
36 тур
25 мая, среда 21:30 Лугано 3:0 Санкт-Галлен
22 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 3:3 Лугано
12 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Лугано 3:1 Санкт-Галлен
1 тур
19 июля, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:0 Лугано
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