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Ксанти - ПАС Ламия

16.02.2020, Воскресенье, 18:15 мск Греция. Суперлига, 24 тур Ксанти - ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2019/2020)
11 тур
23 ноября, суббота 21:00 ПАС Ламия 1:0 Ксанти
Греция. Суперлига (2018/2019)
20 тур
9 февраля, суббота 20:00 Ксанти 0:0 ПАС Ламия
5 тур
1 октября, понедельник 19:00 ПАС Ламия 0:0 Ксанти
Греция. Суперлига (2017/2018)
16 тур
7 января, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 0:1 Ксанти
1 тур
19 августа, суббота 19:15 Ксанти 0:0 ПАС Ламия
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