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Олимпиакос - Ксанти

01.02.2020, Суббота, 20:30 мск Греция. Суперлига, 22 тур Олимпиакос - Ксанти
Греция. Суперлига (2019/2020)
9 тур
2 ноября, суббота 21:00 Ксанти 0:0 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
28 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Олимпиакос 4:0 Ксанти
13 тур
9 декабря, воскресенье 16:30 Ксанти 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
18 тур
21 января, воскресенье 20:30 Олимпиакос 3:0 Ксанти
3 тур
9 сентября, суббота 20:30 Ксанти 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2016/2017)
17 тур
21 января, суббота 20:30 Олимпиакос 2:0 Ксанти
2 тур
8 января, воскресенье 20:30 Ксанти 0:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2015/2016)
19 тур
23 января, суббота 20:30 Олимпиакос 1:0 Ксанти
4 тур
22 сентября, вторник 20:30 Ксанти 1:3 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2014/2015)
28 тур
15 марта, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:0 Ксанти
11 тур
11 января, воскресенье 20:30 Ксанти 1:3 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 21:30 Ксанти 0:2 Олимпиакос
4 тур
14 сентября, суббота 21:30 Олимпиакос 4:0 Ксанти
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