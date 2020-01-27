ПАОК - Волос

|8 тур
|26 октября, суббота
|19:30
|Волос
|0:2
|ПАОК
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Олимпиакос
|36
|28
|7
|1
|74:16
|+58
|91
|2.
|АЕК
|36
|20
|9
|7
|59:32
|+27
|69
|3.
|ПАОК
|37
|22
|10
|5
|59:29
|+30
|69
|4.
|Панатинаикос
|36
|15
|13
|8
|43:32
|+11
|58
|5.
|Арис
|37
|11
|12
|14
|51:52
|-1
|45
|6.
|ОФИ
|36
|10
|6
|20
|43:56
|-13
|36
|* - ПАОК: снято 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Астерас
|33
|11
|10
|12
|44:42
|+2
|43
|2.
|Атромитос
|33
|11
|9
|13
|41:43
|-2
|42
|3.
|Ларисса
|34
|8
|12
|14
|32:43
|-11
|36
|4.
|Ксанти
|35
|9
|9
|17
|26:42
|-16
|36
|5.
|ПАС Ламия
|34
|6
|17
|11
|24:39
|-15
|35
|6.
|Волос
|33
|8
|7
|18
|27:54
|-27
|31
|7.
|Панетоликос
|33
|6
|11
|16
|30:48
|-18
|29
|8.
|Паниониос
|33
|7
|8
|18
|20:48
|-28
|29