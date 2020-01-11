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Ларисса - Арис

11.01.2020, Суббота, 20:30 мск Греция. Суперлига, 18 тур Ларисса - Арис
Греция. Суперлига (2019/2020)
5 тур
28 сентября, суббота 17:15 Арис 2:3 Ларисса
Греция. Суперлига (2018/2019)
17 тур
20 января, воскресенье 18:15 Ларисса 0:0 Арис
2 тур
2 сентября, воскресенье 19:15 Арис 2:0 Ларисса
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