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Арис - ПАОК

04.01.2020, Суббота, 20:30 мск Греция. Суперлига, 17 тур Арис - ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
4 тур
22 сентября, воскресенье 18:30 ПАОК 2:2 Арис
Греция. Суперлига (2018/2019)
22 тур
24 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 1:1 Арис
7 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Арис 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 21:30 Арис 1:1 ПАОК
12 тур
24 ноября, воскресенье 21:30 ПАОК 3:1 Арис
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