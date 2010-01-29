Виллем II - РКС Ваалвейк

|12 тур
|1 ноября, воскресенье
|16:30
|РКС Ваалвейк
|0:1
|Виллем II
|12 тур
|1 ноября, воскресенье
|16:30
|РКС Ваалвейк
|0:1
|Виллем II
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Твенте
|34
|27
|5
|2
|63:23
|+40
|86
|2.
|Аякс
|34
|27
|4
|3
|106:20
|+86
|85
|3.
|ПСВ
|34
|23
|9
|2
|72:29
|+43
|78
|4.
|Фейеноорд
|34
|17
|12
|5
|54:31
|+23
|63
|5.
|Алкмаар
|34
|19
|5
|10
|64:34
|+30
|62
|6.
|Хераклес
|34
|17
|5
|12
|54:49
|+5
|56
|7.
|Утрехт
|34
|14
|11
|9
|39:33
|+6
|53
|8.
|Гронинген
|34
|14
|7
|13
|48:47
|+1
|49
|9.
|Рода
|34
|14
|5
|15
|56:60
|-4
|47
|10.
|НАК Бреда
|34
|12
|10
|12
|42:49
|-7
|46
|11.
|Херенвен
|34
|11
|4
|19
|44:64
|-20
|37
|12.
|Венло
|34
|8
|11
|15
|43:57
|-14
|35
|13.
|НЕК
|34
|8
|9
|17
|35:59
|-24
|33
|14.
|Витесс
|34
|8
|8
|18
|38:62
|-24
|32
|15.
|АДО Ден Хааг
|34
|7
|9
|18
|38:59
|-21
|30
|16.
|Спарта Рот
|34
|6
|8
|20
|30:66
|-36
|26
|17.
|Виллем II
|34
|7
|2
|25
|36:70
|-34
|23
|18.
|РКС Ваалвейк
|34
|5
|0
|29
|30:80
|-50
|15