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Виллем II - РКС Ваалвейк

29.01.2010, Пятница, 21:45 мск Тилбург, стадион Виллем ll Чемпионат Голландии, 20 тур Виллем II - РКС Ваалвейк
Чемпионат Голландии (2009/2010)
12 тур
1 ноября, воскресенье 16:30 РКС Ваалвейк 0:1 Виллем II
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Твенте 34 27 5 2 63:23 +40 86
2. Аякс 34 27 4 3 106:20 +86 85
3. ПСВ 34 23 9 2 72:29 +43 78
4. Фейеноорд 34 17 12 5 54:31 +23 63
5. Алкмаар 34 19 5 10 64:34 +30 62
6. Хераклес 34 17 5 12 54:49 +5 56
7. Утрехт 34 14 11 9 39:33 +6 53
8. Гронинген 34 14 7 13 48:47 +1 49
9. Рода 34 14 5 15 56:60 -4 47
10. НАК Бреда 34 12 10 12 42:49 -7 46
11. Херенвен 34 11 4 19 44:64 -20 37
12. Венло 34 8 11 15 43:57 -14 35
13. НЕК 34 8 9 17 35:59 -24 33
14. Витесс 34 8 8 18 38:62 -24 32
15. АДО Ден Хааг 34 7 9 18 38:59 -21 30
16. Спарта Рот 34 6 8 20 30:66 -36 26
17. Виллем II 34 7 2 25 36:70 -34 23
18. РКС Ваалвейк 34 5 0 29 30:80 -50 15
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