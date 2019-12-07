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Опава - Яблонец

07.12.2019, Суббота, 16:30 мск Чехия. Синот Лига, 19 тур Опава - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
5 тур
11 августа, воскресенье 17:30 Яблонец 2:1 Опава
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
21 тур
17 февраля, воскресенье 17:00 Яблонец 2:2 Опава
7 тур
1 сентября, суббота 18:00 Опава 2:0 Яблонец
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