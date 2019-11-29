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Баник - Опава

29.11.2019, Пятница, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 18 тур Баник - Опава
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
4 тур
2 августа, пятница 19:00 Опава 0:2 Баник
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Баник 2:0 Опава
15 тур
11 ноября, воскресенье 16:00 Опава 2:1 Баник
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